المسلسل الخليجي "أم هارون".. اتهامات بالتطبيع بعد ثناء الكيان الصهيوني عليه

لم يتوقف الجدل حول مسلسل "أم هارون" منذ إطلاق إعلانه الترويجي الأول على مجموعة MBC، قبل رمضان.





ولازال هذا الجدل متصاعداً وسط اتهاماتٍ عربية، وثناءٍ إسرائيلي، خلال العرض، الذي يستمر إطلاق الشائعات، والتسريبات حول إيقافه ومنعه من وزارة الإعلام الكويتية، رغم إيضاح صنّاع العمل وأبطاله الرئيسيين مراراً، بأنه لم يطرح أصلاً للعرض في الكويت.





كذلك لم تهدأ وتيرة الاتهامات لـ MBC بالترويج من خلال "أم هارون" لـ "فكرة التطبيع"، وزادت حدتها، بعد ما أثير حول توصيف "العدو الحقيقي"، في مقارنةٍ بين الفلسطينيين والإسرائيليين على لسان إحدى شخصيات المسلسل الكوميدي السعودي "مخرج 7"، والذي تعرضه المجموعة في رمضان أيضاً؟



