الأعلى للآثار يكشف عن مفاجأة بشأن المسلات في مصر (فيديو)

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المسلة التي تم وضعها في ميدان التحرير وطولها 19 متر، فضلا عن مسلتين أخرتين تم وضعها في العاصمة الإدارية الجديدة، كانت مسلات مهملة ومتكسرة، وتم إعادة ترميمهم.





وأشار "وزيري"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن إيطاليا بها 22 مسلة مصرية، منهم 13 مسلة في روما فقط، بينما عدد المسلات المقامة في مصر كان 6 مسلات موزعة على عدة مناطق حتى فترة قريبة، ولكن مؤخرا تم إعاداة ترميم عدة مسلات ووضعها في عدد من المناطق ليبلغ إجمالي عدد المسلات المقامة 14 مسلة.





وكشفت بعثة جامعة توبنجن الألمانية برئاسة الدكتور رمضان بدرى حسين أثناء استئناف أعمال الحفائر الخاصة بها بورشة التحنيط والآبار الملحقة بها من الأسرة السادسة والعشرين (664- 525 ق.م)، بمنطقة آثار سقارة عن حجرة دفن جديدة، كما استطاعت كشف النقاب عن النتائج الأولية للدراسات والتحاليل الكيميائية لزيوت ومواد التحنيط المكتشفة بالورشة.





صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار موضحا أن حجرة الدفن المكتشفة حديثا وجدت بأحد هذه الآبار الذى يقع على عمق 30م وكانت مجاورة لخمس حجرات دفن أخرى تم الكشف عنهم فى عام 2018.





وأشار الدكتور رمضان بدرى حسين إلى انه أثناء أعمال تنظيف وتسجيل الحجرات الخمس عثرت البعثة على جدار حجرى أخفى خلفه حجرة دفن سادسة عُثر بها على أربعة توابيت خشبية فى حالة سيئة من الحفظ، أهمهم تابوت لامرأة تُدعى "ديدى باستت"، دُفنت ومعها ستة أوانى كانوبية من الألبستر، على عكس عادة المصريين القدماء الذى كانوا يقومون بتحنيط الرئتين والمعدة (أو الطحال) والأمعاء والكبد ويحفظونها فى أربعة أوانى كانوبية يحميها أربعة آلهة يعرفون باسم أبناء حورس الأربعة.











