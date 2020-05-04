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عاجل.. تأجيل بطولة العالم للسباحة إلى 2022

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:42 م
أرشيفية
أرشيفية
الفجر الرياضي

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة، في بيان رسمي، منذ قليل، تحديد مصير بطولة العالم للسباحة 2021، المقررة إقامتها في مدينة فوكوكا اليابانية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وحسم الاتحاد الدولي للسباحة، الجدل المثار حول البطولة، وأعلن تأجيل البطولة لمدة عام، لتقام خلال الفترة ما بين 13 و29 مارس 2022 بدلا من 2021 المقبل.

 

وقال خوليو ماليونى، رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، إنه تم اتخاذ القرار بعد التنسيق مع الأطراف ذات الصلة وتلقى آرائهم، مؤكدًا ثقته بأن القرار الذي تم اتخاذه سيصب في صالح جميع المشاركين في البطولة، وحفاظا على الأرواح وسلامة جميع الأجهزة القائمة على البطولة.

 

وأكد الاتحاد الدولي، في بيانه، أن القرار جاء في أعقاب تأجيل أولمبياد طوكيو 2020، إلى العام المقبل، بسبب أزمة فيروس كورونا، وانتشاره حول العالم، وتكبد خسائر مادية ومعنوية فادحة، فضلاً عن خسارة الأرواح . 

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