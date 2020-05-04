دينا الشربيني عن عمرو دياب: "حياتي اتغيرت للأفضل بعد ما عرفته"

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كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن دور الكبير الذي يلعبه الفنان عمرو دياب في حياتها الشخصية والعملية، وكيف تغير ذاتها بعد وجوده في حياتها.



وقالت الشربيني، في تصريح لـ"العربية نت":"عمرو دياب دائما ما يدعمنى ويشجعنى، وهو دائما ينصحنى وكل نصائحه فى محلها، ودائما يثبت لي الوقت أن ما يقوله لا ينبع من فراغ، فهو نجم كبير وصاحب خبرة كبيرة".



وأضافت دينا الشربينى قائلة: "أما على المستوى الإنساني أيضا هو إنسان عظيم وأتعلم منه الكثير طوال الوقت وأحرص دائما على سماع كل ملاحظاته وأحاول أن أتعلم منها".



وأختتمت:" عمرو دياب غير كثيرا في شخصيتي، خاصة أن قوة شخصيتة وتأثيره على كبير وأتصور أن تأثيره على أى شخص قريب منه أيضا واضح وأرى أن حياتى تغيرت للأفضل منذ أن عرفته وشخصيتي تطورت كثيرا منذ أن عرفته".





يذكر أن دينا الشربيني، تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "لعبة النسيان"، تدور أحداثة حول فتاة فقدت ذاكرتها، ويشارك في البطولة الفنان أحمد داود وإنجى المقدم وأحمد صفوت ورجاء الجداوي.

