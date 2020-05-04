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عاجل| بيان من القوات المسلحة.. ورسالة لمقاتلي الصاعقة

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
شهد الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إجراءات اصطفاف عناصر قوات الصاعقة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم، بحضور الفريق محمد فريد رئيس الأركان، وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بكلمة قائد قوات الصاعقة، أشار فيها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة لتؤدى مهامها بكفاءة وإقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

وأكد أن رجال قوات الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدسات الوطن وأنهم يجددون العهد على بذل المزيد من الجهد للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية متخذين كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية فى ظل الظروف الراهنة.

واستمع الفريق أول محمد زكي، للتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لاصطفاف العناصر والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الإستعداد القتالى للقوات.

ونقل القائد العام، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرجال الصاعقة بمناسبة احتفال مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء بالتزامن مع إطلالة شهر رمضان الكريم.

وأكد الفريق أول محمد زكي، أن مقاتلى قوات الصاعقة هم أحد الأذرع القوية التى ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات، موضحًا أنهم يبذلون الجهد والعرق من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن وصون مقدساته.

وأضاف أن القوات المسلحة مستمرة فى تنفيذ مهامها على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة بالتزامن مع دعم جهود الدولة لمجابهة خطر إنتشار فيروس "كورونا"، والمساهمة فى خطط التنمية الشاملة بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن فى شتى المجالات.

رسالة لقوات الصاعقة

وطالب القائد العام، مقاتلى الصاعقة بالحفاظ على روحهم المعنوية وضرورة الإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الإستعداد القتالى من أجل حماية حدود مصر فى ظل ما تواجهة من تحديات خلال الفترة الحالية.

وقام الفريق أول محمد زكى بالمرور على القوات المصطفة للإطمئنان على مدي جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كما تفقد معرض لمهمات ومعدات الوقاية من فيروس كورونا فى إطار إستراتيجية الوقاية التى تنفذها القوات المسلحة على كافة الأفرع والتشكيلات والوحدات.

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