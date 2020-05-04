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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة علي النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 4 جنيهات للكيلو، وسعر البطاطس 3.5 جنيهًا للكيلو، وسعر البصل 5 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار 8 جنيهات للكيلو، وسعر الملوخية 5 جنيهات للكيلو، وسعر الثوم 15 جنيهًا للكيلو، وسعر الجزر 5 جنيهات للكيلو، وسعر الكوسا 6.5 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 10 جنيهات للكيلو، وسعر الجوافة 7 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو، وسعر الفراولة 7 جنيهات للكيلو.

وتتباين أسعار الخضراوات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن القطاع الزراعي في مصر لم يتأثر كثيرًا جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم التأثر العالمي فيه.

وأرجع "أبو صدام"، في تصريحات صحفية، ذلك إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من معظم الحاصلات الزراعية، وبخاصةٍ الخضر والفاكهة، والتي بلغ ما تم تصديره أكثر من 5 ملايين و500 طن في العام 2019.

وأضاف: "كان هناك تخوف لدى المزارعين من أن يحدث تأثير سلبي من منع التصدير وتعليق النقل الجوي، أو غلق للأسواق، ولكن اقتراب شهر رمضان، وفرض حظر تجوال جزئي زادا من المبيعات، كما أن إقبال المصريين على تخزين بعض الحاصلات الزراعية مثل الليمون، جعل السوق المصري أكثر استيعابًا للفائض في الأسواق".

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن الوزارة لديها 400 منفذ لبيع السلع تغطي كافة محافظات الجمهورية، موضحا أن الوزير وجه بأن يكون هناك احتياطي استراتيجي من السلع لدي كافة المنافذ يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأشار "القرش"، أن الوزارة حريصة علي ضخ مزيد من المنتجات، والتوسع في حجم الإنتاج الذي تقدمه، منوها بأنه يستهدفون أن يكون المعروض أكثر من الطلب حتي لا تتأثر الأسعار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه قد نلاحظ حدوث انخفاض في الأسعار رغم الطلب الذي حدث علي السلع الفترة الماضية، مؤكدا أن المواطنين عليهم أن يطمئنوا علي توفر السلع، ولا داعي للتخزين.

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