الصحة المغربية تسجل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 آلاف، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة المغربية، حالة وفاة واحدة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ليبلغ الإجمالي 4903 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,514 مليون إصابة، بينهم أكثر من 245 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,133 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.