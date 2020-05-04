"التخطيط": 174.5 مليون جنيه للتشغيل والتنمية بمبادرة "حياة كريمة"،

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم توجيه تمويل بقيمة 174.5 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، للتشغيل والتنمية الاقتصادية بمبادرة "حياة كريمة"، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الاثنين.









وأضافت الوزيرة أن 17.8 ألف مواطن استفادوا من هذه التمويلات في حوالي 100 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجا في 9 محافظات، مشيرة إلى أن هذه التمويلات تشمل التمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر.





يأتي ذلك ضمن تقرير أصدرته وزارة التخطيط يتضمن الموقف التنفيذي لمحور التشغيل والتنمية الاقتصادية في إطار مبادرة "حياة كريمة" خلال العام المالي الجاري، بحسب البيان.





وأوضح التقرير أن محافظة أسيوط تصدرت باقي المحافظات بحصولها على تمويل بقيمة 115.8 مليون جنيه، ثم محافظة سوهاج بتمويل 28.8 مليون جنيه، ومحافظة قنا 17.1 مليون جنيه، ومحافظة البحيرة 4.2 مليون جنيه، ويليها محافظة أسوان 3.4 مليون جنيه.





وحصلت محافظة الأقصر على 2.3 مليون جنيه، ومحافظة المنيا على 1.1 مليون جنيه، والقليوبية 1.1 مليون جنيه، والوادي الجديد مليون جنيه.

وحول التوزيع الجغرافي للمستفيدين، أوضح التقرير أن عدد المستفيدين في محافظة أسيوط بلغ 13.5 ألف مواطن، وفي محافظة سوهاج بلغ 2.3 ألف مواطن، وأكثر من ألف مستفيد في قنا، و269 مستفيدا في أسوان، و256 مستفيدا في البحيرة.





وقالت وزيرة التخطيط إن خطة العام المالي 2020-2021 راعت الالتزام بمُستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية، وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى المُحافظات والمناطق الأكثر احتياجا بمراعاة الفجوات التنموية القائمة.





وأشارت إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة "حياة كريمة" في 357 قرية جديدة في 14 مُحافظة خلال العام المقبل، فضلاً عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة (143 قرية)، بتكلفة 8 مليارات جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56%.