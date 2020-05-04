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أزمة قلبية تصيب نجم برشلونة السابق

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:15 م
بوابة الفجر
وكالات
تعرض المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم، رونالد كومان، اليوم الأحد، لأزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات العاصمة أمستردام.

وقالت صحيفة "دي تليغراف" إن حالة كومان البالغ من العمر 57 عاما، أصبحت مستقرة بعد تدخل جراحي، وذلك نقلا عن بارتينا زوجة المدافع الدولي السابق لمنتخب "الطواحين".

وتولى كومان تدريب منتخب بلاده منذ أكثر من عامين وقاده لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2020، التي تأجلت للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتوج المدافع الدولي السابق رولاند كومان مع منتخب "الطواحين" الهولندية بكأس أمم أوروبا 1988، ودافع عن ألوان فريقي أيندهوفن الهولندي وبرشلونة الإسباني، وعمل مدربا لفريق إيفرتون الإنجليزي، قبل أن يتولى مهمة منتخب بلاده.

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