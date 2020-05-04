ناهد السباعي مطلوبة على جوجل لهذا السبب

تصدرت الفنانة ناهد السباعي اليوم الإثنين الموافق الـ4 من مايو 2020، "ترند" محرك البحث جوجل، بعد الكشف عن موعد انتهاء تصوير المشاهد التي تظهر بها في مسلسل "النهاية".





ناهد السباعي والنهاية





وكشفت ناهد السباعي عن موعد انتهاء تصوير المشاهد التي تقدمها خلال مسلسل "النهاية" المعروض حاليًا، والذي يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف.





مشاهد ناهد السباعي





وتواصل ناهد السباعي تصوير مشاهدها والتي ستنتهي منها في غضون 10 أيام، في ظل حالة من الضغط الشديد من قبل طاقم العمل وعلى رأسهم المخرج ياسر سامي، من أجل الانتهاء من المشاهد.





دور ناهد السباعي





وقدمت ناهد السباعي دورًا كبيرا خلال هذا العمل الدرامي الجديد من نوعه، الذي يعتمد على استخدام المونتاج الاحترافي، والذي يضاهي الإخراج الأجنبي، إذ تقدم المشاهد ببراعة شديدة وإتقان.





ناهد السباعي والحلقة 10





وتصدر مسلسل النهاية الحلقة 10 الطلب على جوجل بعدما تم عرض الحلقة أمس والتي شهدت تطورًا كبيرًا في الأحداث وظهرت ناهد السباعي بدور فعال خلال الحلقة كبقية الحلقات الأخرى.







