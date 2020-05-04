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عاصم الجزار من بورسعيد: 78% نسبة الانتهاء من إنشاء الإسكان الاجتماعي

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
محمد عزام

تفقد الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقهما اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، مدينة "سلام مصر"، وأرض مقترح إنشائها بعدد من المشروعات في منطقة شرق بورسعيد. 

وصلا وزيرا الإسكان والشباب والرياضة، محافظة بورسعيد، وعبرا لشرق المدينة عبر الأنفاق التي تمر أسفل المجري الملاحي لقناة السويس، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم الانتهاء من 78% من إنشاء المشروع الإسكان الاجتماعي، علي أن يتم انجاز جميع الأعمال في مارس المقبل باجمالي 4340 وحدة سكنية. 

وأكد وزير الإسكان، أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين في المشروع من أجل الانتهاء للمشروع الإسكاني بجميع مرافقه العام القادم. 

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يتم إنشاء مدينة رياضية بشرق بورسعيد وبها استاد والتي تعتبر إضافة جديدة للمنشآت الرياضية بالمحافظة، مشيرا إلى أن المدينة الرياضية، لها عدة أماكن مقترحة، لافتا إلي أنها ستكون علي أعلي مستوي من الخدمات والنشاطات الرياضية والشبابية. 

أنفاق بورسعيد 

يذكر أن نفقى بورسعيد، يربطان غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس، وقارتى أفريقيا وآسيا، وتحقق اختصارًا غير مسبوق لزمن عبور القناة يتراوح بين "10: 20" دقيقة بدلًا من الانتظار على المعديات لأيام. 

وتساهم "أنفاق بورسعيد"، فى تسهيل تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة أكثر سهولة، وتبلغ أطوال الأنفاق الجديدة 4 كيلومترات، وقام بتنفيذها 6000 عامل ومهندس مصرى من كبرى شركات المقاولات المحلية.

تمر أنفاق بورسعيد، أسفل قناة السويس القديمة عند العلامة الكيلو 19.150 وعلى عمق 64 مترًا من سطح القناة، لتصل بين جنوب بورسعيد لشرق التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة فى أقل وقت ممكن.

تم ربط نفقى بورسعيد والبالغ طولهما 4 كيلومترات لكل نفق، بمجموعة من الممرات العرضية التى تستخدم لحالات الطوارئ، ويبلغ القطر الداخلى لكل نفق 11.4 مترًا، بارتفاع 5.5 متر من سطح الأرض.

يتضمن كل نفق فى أنفاق بورسعيد 4 ممرات لحالات الطوارئ كما يحتوى على 25 ألف قطعة خرسانية، والتى تعد المكون للدوائر داخل جسم النفق، وصممت تلك القطع فى مصنع الحلقات الخرسانية داخل موقع المشروع، ويستوعب النفق الواحد 2000 سيارة فى الساعة، بمعدل عبور 40 ألف سيارة فى اليوم للنفق الواحد.

مدينة شرق بورسعيد

تتجاوز مساحة مدينة شرق بورسعيد 12 ألف فدان وتعد المدينة الساحلية الجديدة الأولى شرق قناة السويس لتخدم أغراض تنمية منطقة قناة السويس بحيث تستهدف إستيعاب أكثر من نصف مليون نسمة مع إكتمال نموها وتستهدف الحكومة تطوير المرحلة الأولى للمدينة بمسطح يتجاوز 3000 فدان على الأقل حتى 2018

 
المدينة المليونية الجديدة التى ستقام شرق بورسعيد والمعروفة ب “بور سعيد الجديدة” هي أول مدينة مليونية في سيناء، تم انشاؤها في الآونة الأخيرة بهدف تخفيف الكثافة السكانية عن المناطق المزدحمة بالسكان، وتوفير 185 ألف فرصة عمل دائمة للشباب، كما أنها تهدف الى مواكبة الحداثة في النظم الالكترونية المتطورة بالخدمات المقدمة للسكان.


تقع بورسعيد الجديدة بمنطقة شرق بورسعيد على حدود محافظة شمال سيناء، بطول 35 كيلو على البحر المتوسط، ويحدها غربا مشروع تنمية منطقة قناة السويس ومدينة بورسعيد، ويقع جنوب المدينة نطاق زراعي بمساحة 50 ألف فدان وتمر بها ترعة السلام.


عاصم الجزار من بورسعيد: 78% نسبة الانتهاء من إنشاء الإسكان الاجتماعي
عاصم الجزار من بورسعيد: 78% نسبة الانتهاء من إنشاء الإسكان الاجتماعي
عاصم الجزار من بورسعيد: 78% نسبة الانتهاء من إنشاء الإسكان الاجتماعي
عاصم الجزار من بورسعيد: 78% نسبة الانتهاء من إنشاء الإسكان الاجتماعي
عاصم الجزار من بورسعيد: 78% نسبة الانتهاء من إنشاء الإسكان الاجتماعي
عاصم الجزار من بورسعيد: 78% نسبة الانتهاء من إنشاء الإسكان الاجتماعي
عاصم الجزار من بورسعيد: 78% نسبة الانتهاء من إنشاء الإسكان الاجتماعي
عاصم الجزار من بورسعيد: 78% نسبة الانتهاء من إنشاء الإسكان الاجتماعي
عاصم الجزار من بورسعيد: 78% نسبة الانتهاء من إنشاء الإسكان الاجتماعي
عاصم الجزار من بورسعيد: 78% نسبة الانتهاء من إنشاء الإسكان الاجتماعي
عاصم الجزار من بورسعيد: 78% نسبة الانتهاء من إنشاء الإسكان الاجتماعي
عاصم الجزار من بورسعيد: 78% نسبة الانتهاء من إنشاء الإسكان الاجتماعي
عاصم الجزار من بورسعيد: 78% نسبة الانتهاء من إنشاء الإسكان الاجتماعي
عاصم الجزار من بورسعيد: 78% نسبة الانتهاء من إنشاء الإسكان الاجتماعي

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