تراجعت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-5-2020 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 4-5-2020 في لبنان

وسجلت أسعار الذهب "عيار 18"،(61.853) بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"،( 72.162 ) بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" (469.82 ) بـ ليرة لبنانية .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"،( 41.235) بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 4-5-2020 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

عيار الذهب سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ ليرة لبنانية اسعار الذهب عيار 24 55.64$ 84.220 سعر الذهب عيار 22 51.01$ 77.202 اسعار الذهب عيار 21 48.69$ 73.694 اسعار الذهب عيار 18 41.73$ 63.129 سعر الذهب عيار 14 31.40$ 49.493 سعر الذهب عيار 12 26.91$ 42.110 اسعار أوقية الذهب 1.674$ 2.532.020 اسعار جنيه الذهب 376.82$ 569.922 اسعار كيلو الذهب 53.830$ 81.415.440

تعرف علي متوسط أسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان



