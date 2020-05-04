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اجتماع طارئ لرئيس وزراء أستراليا ونظيرته النيوزيلندية

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
تناقش نيوزيلندا وأستراليا احتمال خلق "مشروع سفر" بين البلدين، حتى مع أن سلطات أستراليا أعلنت، اليوم الاثنين، عن أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في أسبوعين.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إنها قبلت دعوة من رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، للمشاركة في اجتماع لمجلس وزراء مكافحة فيروس كورونا الطارئ في أستراليا يوم الثلاثاء، مما أثار الترقب لصفقة سفر، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

ادعت الدول المجاورة نجاحها في إبطاء تقدم وباء فيروس كورونا بشكل كبير إلى مستوى أقل بكثير من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا.

ومع ذلك، حذرت "أردرن" من ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير الصحية قبل أن يمكن استئناف السفر عبر تاسمان.

وقال "أرديرن"، في مؤتمر صحفي في ويلينجتون: "لن أقول إنه سيكون على المدى القريب جدًا جدًا".

وأضافت: "لا تتوقع حدوث ذلك في غضون أسبوعين. نحتاج إلى التأكد من أننا نحافظ على المكاسب التي ساعدنا جميع النيوزيلنديين في تحقيقها والتأكد من أن لدينا احتياطات صحية."

سجلت أستراليا نحو 6800 إصابة و 96 حالة وفاة، ونيوزيلندا 1137 حالة إصابة و 20 حالة وفاة. على حد سواء لديهم معدل وفيات COVID-19 بنسبة 1 ٪ فقط وحافظوا على ارتفاع منخفض في رقم واحد في الحالات الجديدة لأسابيع، النجاحات التي يعزونها إلى اللوائح المسافة الاجتماعية والاختبار على نطاق واسع.

كما قالت "أردرن": "سجل كلا البلدين القوي في مكافحة الفيروس وضعنا في موقف نحسد عليه من القدرة على التخطيط للمرحلة التالية من إعادة بناء اقتصادنا وإدراج السفر عبر تاسمان والانخراط في استراتيجيتنا".

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