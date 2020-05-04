صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

يخطط ناديا برشلونة ويوفنتوس لصفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم الصفوف في الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن يوفنتوس وضع ماتيا دي تشيليو، الظهير الأيمن، كأحد الأسماء المتاحة أمام برشلونة الذي يسعى لضمه من خلال صفقة تبادلية بالاستغناء عن أحد نجومه للسيدة العجوز.