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صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس
الإثنين 04/مايو/2020 - 02:20 م
الفجر الرياضي
يخطط ناديا برشلونة ويوفنتوس لصفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم الصفوف في الموسم الجديد.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن يوفنتوس وضع ماتيا
دي تشيليو، الظهير الأيمن، كأحد الأسماء المتاحة أمام برشلونة الذي يسعى لضمه من
خلال صفقة تبادلية بالاستغناء عن أحد نجومه للسيدة العجوز.
وأشارت إلى أن دي تشيليو، يعد بمثابة الجوكر في يوفنتوس، خاصة أنه يستخدم كظهير أيمن بجانب قدرته على اللعب بالجهة اليسرى أيضًا، وهو ما يناسب برشلونة، خاصة وأن كيكي سيتين، المدير الفني للبارسا، مصمم على إعادة سيرجي روبيرتو إلى خط الوسط.
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