محافظ كفرالشيخ: تطبيق معايير الجودة الهندسية في رصف الطرق (صور)

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استكمال أعمال تمهيد ورصف الطرق، وذلك ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، وتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.





وأشْرف اللواء خالد حسن مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استكمال أعمال الرصف ووضع طبقة الاسفلت النهائية بقرية العجوزين بطول 200م وعرض 7م باجمالي مساحة 1500م2، كذا استكمال أعمال الرصف بشارع السوق القديم بقرية العجوزين، وذلك ضمن الخطة الاضافية 2019-2020.





كما أشْرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، علي استكمال أعمال الرصف بطريق محطة الصرف بطول 450م، فضلًا عن طريق الخوالد القبلية بطول 300م بقرية التفتيش، بالإضافة إلي رش مدخل قرية برية لاصيفر بطول 1 كم استعدادًا لوضع الطبقة السمراء.





وأشْرف هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، علي أعمال رصف طريق بلطيم_ البرج القديم، بداية من مجمع مواقف بلطيم حتى محطة الصرف مرورًا بمسجد القدس ببلطيم، كذا طريق مصرف حماد التابع للوحدة المحلية لقرية الزهراء، من ضمن أعمال الخطة الاستثمارية، لرفع كفاءة الطريق وتحقيق السيولة المرورية بالمدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





كما أشْرف أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي أعمال رصف شارعي الإعدادي ومحطة الصرف بالمدينة، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.





وأشْرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال الرصف بقري الخاشعات، ووضع طبقة التشريب تمهيدًا لوضع الطبقة الأسفلتية.





كما أشْرف راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، على استكمال أعمال رصف الطريق العلوى ابو دراز، وذلك ضمن أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية.





وأشْرف استفتاح ابو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال رصف طريق الفتح البرانية_قريه بنى بكار، لرفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية.





كما أشْرف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، علي أعمال تجهيز طرق "الوزارية وأبو ريا"، برش مادة MCO بطريق قرية الوزارية تمهيدًا للرصف، وأشْرف هاني الصنفاوي، رئيس مدينة سيدي غازي، علي أعمال رصف الطرق بالمدينة.





يأتي ذلك ضمن أعمال خطة الرصف التي يتم تنفيذها تباعًا، وبالتوازى فى عدد من المراكز والقرى بالمحافظة، طبقًا للإمكانيات المتاحة، واعتمادات الخطة الاستثمارية لتحسين شبكة الطرق، وخاصة الطرق الترابية لرفع المعاناة عن المواطنين.



