لدعم صندوق "تحيا مصر".. وزارة تطلق مبادرة "الفن للخير" لمواجهة مخاطر كورونا

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، انطلقت مبادرة الفن للخير التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور بهدف دعم صندوق تحيا مصر من خلال تبرع أكثر من 100 فنان تشكيلى بقيمة إبداعاتهم وتخصيصها بالكامل للمستشفيات الحكومية للمساهمة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته.

أكدت عبد الدايم ان مبادرة الفن للخير احد النماذج المضيئة التى تبرز اصطفاف أبناء الوطن فى مواجهة التحديات، وأشارت ان تضافر جهود كافة الأفراد والمؤسسات الرسمية والمدنية يعكس الصورة الحقيقية لأصالة شعب مصر ، مضيفة ان وزارة الثقافة مستمرة فى أداء دورها المتمثل فى مساندة الافكار والمبادرات الساعية الى تحقيق الصالح العام ، ووجهت التحية للمشاركين فى المبادرة لشعورهم بالمسئولية تجاه المجتمع ورغبتهم فى مؤازرته.

يشار ان مبادرة الفن للخير أطلق فكرتها التشكيلي والمخرج السينمائي وحيد مخيمر على صفحته بشبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك) وتبنتها وزير الثقافة حيث وجهت قطاع الفنون التشكيلية بوضع آليات التنفيذ والأطر التنظيمية لها وحظيت بقبول واستجابة عدد كبير من التشكيليين من مختلف الأجيال والذين أعلنوا مشاركتهم متبرعين بكامل قيمة أعمالهم الابداعية لصالح هدف المبادرة وتم إنشاء صفحة للمبادرة على فيس بوك للتواصل وعرض الأعمال والرد على أية استفسارات.