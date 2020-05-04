تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، اليوم الاثنين، بأن وزارة الصحة الكويتية أعلنت تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يبلغ 5278.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، 152 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 3440، كما أعلنت تعافي 206 من المصابين بفيروس كورونا لترتفع حالات الشفاء إلى 1012.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.