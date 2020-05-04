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توثيق 542 عقد زواج في المملكة إلكترونياً منذ بداية أزمة كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أظهرت إحصائية نشرتها وزارة العدل، اليوم الأثنين، أن عدد عقود النكاح التي تم توثيقها إلكترونيًا منذ تعليق الحضور للعمل بسبب أزمة كورونا؛ بلغ 542 عقدًا.

وأشارت "العدل" إلى أن خدمة العقد الإلكتروني منذ إطلاقها أخيرًا عبر بوابة ناجز؛ أغنت المستفيدين عن زيارة المحاكم لإتمام إجراءات النكاح.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3،029 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 900 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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