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القاهرة في المقدمة.. 9 أرقام هامة عن كورونا بمصر

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
يوما بعد الآخر تخرج عدد من الإحصائيات المهمة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، عن مسار فيروس كورونا في مصر، بعد أن ظهر في عدة محافظات مختلفة، واقترب عدد الإصابات من الـ 7 آلاف.

وحتى مساء أمس الأحد، بلغ عدد حالات كورونا في مصر 6465 حالة من بينهم 2041 حالة تحولت نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية لسلبية خلال الأيام الأخيرة، من ضمنهم الـ 1562 تعافوا وخرجوا من مستشفيات العزل، فيما وصل عدد الوفيات إلى 429 حالة.

فيما يلي تستعرض "الفجر" أبرز الأرقام عن فيروس كورونا، حسب ما أعلنت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ونقابة الأطباء، في أحدث الإحصائيات:

- تراجعت نسبة الوفيات بفيروس كورونا إلى 6.6 % مقارنتا بالأيام الماضية بعد تسجيل 429 حالة وفاة بالجمهورية.

- نسبة المتعافين من فيروس كورونا بلغت 24.1 % من إجمالي الحالات المسجلة في مصر.

- بلغت نسبة الحالات من سلبي إلى إيجابي لــ31.5 % بعد تسجيل 2041 حالة بمختلف المستشفيات.

- الإصابة بين الذكور بنسبة أعلى من الإناث في جميع المراحل السنية عدا الفئتين حتى 9 سنوات وحتى 19 سنة، وبنسبة إجمالية 56% ذكور و44% إناث.

- المرحلة العمرية من 30 إلى 39 عاما هي الأعلى في تسجيل الإصابات المؤكدة، تليها المرحلة بين 40 و49 عاما، ثم ما بين 50 و59 عاما، والمرحلة العمرية من 60 إلى 69 عاما هي الأعلى في تسجيل الوفيات، تليها المرحلة بين 70 و79 عاما، ثم ما بين 50 و59 عاما.

- 10 محافظات يتصدرون الإصابات والوفيات، وجاء ترتيب المحافظات الخمسة الأولي كالتالي القاهرة ثم الجيزة ثم الإسكندرية ثم القليوبية ثم المنوفية ثم دمياط، ثم الأقصر ثم بنى سويف ثم الغربية ثم أسوان وفى الترتيب العاشر قنا.

- ويبلغ عدد الأطباء المصابين بكورونا قرابة 91 طبيب حتى الآن وتوفي منهم 8 أطباء كان آخرهم الدكتور محمود الهنداوى أستاذ جراحات مخ وأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات.

- 11% من الإصابات بكورونا في مصر للعاملين بالمجال الطبي، وذلك حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

- عربيا تأتي مصر في المرتبة الرابعة من حيث إجمالي أعداد الإصابات، بعد السعودية، والإمارات وقطر.

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