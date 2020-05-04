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كواليس النطحة الشهيرة.. زيدان عرض قميصه وماتيراتزي طلب أخته

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:30 م
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي

كشف ماركو ماتيراتزي مدافع منتخب إيطاليا سابقًا  عن تفاصيل نطحة زين الدين زيدان نجم فرنسا سابقًا والشهيرة في نهائي كأس العالم 2006 في ألمانيا حيث توج المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح بعد طرد زيدان.

 

وقال ماتيراتزي من خلال حسابه عبر انستدرام: "كان هناك احتكاك بيني وبين زيدان داخل منطقة الجزاء في الشوط الأول بعدما سجل هدف فرنسا الأول".

 

وأضاف: "بعد الاحتكاك الأول قمت بالاعتذار لزيدان ولكن ردة فعله كانت سيئة فكان هناك احتكاك آخر بيننا ثم جاء الاحتكاك الثالث بيننا فقال لي بتهكم إنه سيعطيني قميصه لاحقًا فأجبته أنني أريد الحصول على أخته بدلًا من قميصه".

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