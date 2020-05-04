حقيقة تأثير الحرارة على كورونا ونشر التكييفات للعدوى (فيديو)

أكد الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العيني، أن عامل الحرارة له تأثير كبير على فيروس كورونا، حيث أنه لا يتحمل درجة الحرارة العالية، موضحًا أن الفيروس وعائلته عند تحضيره في المعمل يتحلل ويموت عند درجة حرارة 57-59 درجة مئوية، وهذا قد ينطبق على الفيروس أثناء تواجده بجسم الإنسان ولكن يصعب الوصول لدرجة الحرارة الـ 59.





وناشد "سالم"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، ربات البيوت بغلي الملابس والملايات عند درجة حرارة أعلى من 60 درجة، موضحًا أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على كفاءة الفيروسات في العدوي، ويفقد كثير من حيويته وقدرته على الاختراق والفاعلية.





وشدد رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العيني، على أن الحديث عن أن فيروس كورونا يطير في الجو لمسافة 4 متر، ويتم شفطه في التكييفات غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن الفيروسات لا تعيش خارج الجسد العائل، فهي عبارة عن جسيمات هيوميه تعتمد على غزو خلية محددة داخل الجسد تستكمل داخلها دورة حياتها، وهو نسيج الرئة في جسم الإنسان، ولو لم يجد عائل له يتحلل ويموت، موضحًا أن الفيروسات قد تتواجد في الهواء مؤقتا ولكنها لا تطير في الجدوى ولا تنتقل العدوى به عن طريق التكييف نهائيًا.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.



