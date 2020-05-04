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مؤشر سوق دبي المالي يهبط 1.11% بختام تعاملات اليوم

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:29 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير


أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، عي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.11% خاسراً 21.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1924.71 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 347 مليون سهم محققة ما قيمته 320.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 5847 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 7 أسهم، فيما انخفض 23 سهما، ولم يستقر سوى سهمين.

 
وتراجعت 5 قطاعات  بسوق دبى المالي ،  على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.74%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.84%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.51%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.90%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.65%.

 
وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي اليوم ،  سهم شركة دبى للمرطبات بنسبة 10.77%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 3.87%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.57%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.34%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 32.8 مليون ورقة بقيمة 82.1 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 2.69%.

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