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(اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ) | دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 1441 وافضل الادعية المستجابة في الشهر الفضيل Ramadan 2020/1441

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:31 م
دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان
دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

(اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ) | دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 1441 وافضل الادعية المستجابة في الشهر الفضيل Ramadan 2020/1441

نقدم لكم متابعينا مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتي ثبتت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبي "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر وثواب عظيم.

دعاء اليوم الحادى عشر من شهر رمضان 
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: (اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ، وَكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ، بِقُوَّتِكَ يَا غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ). 

ثواب الدعاء: (مَنْ دَعَا بِهِ كُتِبَ لَهُ حِجَّةٌ مَقْبُولَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله، وَعُمْرَةٌ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ عليهم السلام، وَ كُلُّ حِجَّةٍ مَعَهُ صلى الله عليه و آله تَعْدِلُ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَّةٍ مَعَ غَيْرِهِ، وَ كُلُّ عُمْرَةٍ مَعَهُمْ عليهم السلام تَعْدِلُ سَبْعِينَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَعَ غَيْرِهِمْ).

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان
- (اَللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مِنَ المُتَوَكِلينَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلني فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ، وَاجعَلني فيه مِنَ المُقَرَّبينَ إِليكَ بِإِحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالبينَ).

أدعية اليوم الحادي عشر من رمضان
من الأدعية المستحب قولها والدعاء بها يوميا اخترنا لكم مجموعة من الأدعية المأثورة للدعاء بها في ليلة الحادي عشر من رمضان 1441-2020

- (اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ، وَكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ، بِقُوَّتِكَ يَا غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ).

- (اللهُمَ إني أسالك حُسن الصيام و حُسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان , اللهم إجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار).

- (اللهم كما بلغتنا العاشر من رمضان بلغنا ما تبقى منه وبارك لنا فيه، واجعلنا فيه من المقبولين بكرمك المشمولين بعفوك المعتوقين من نيرانك والوارثين لجنتك).

- (اللهُم أرحَم من أصبحوا في ودائِعك ، وبّرد عَلى قبورهم ، وأعف عنهُم ، واجعلهُم مُكرّمين في جنَانك ، ربي ارحم موتانا وموتىٰ المسلمين يارب العالمين).

أفضل الأدعية المستجابة في شهر رمضان الفضيل
ربنا لك الحمد على جمالك وجلالك وعظمتك وكبريائك، رب اعصمنا من الزلل، واجبر ما بنا من خلل، نعوذ بك من طول الأمل، وحبوط العمل.

اللهم ربنا لك الحمد، أتمم النعمة والفضل والعافية والستر وجبر الكسر وزيادة البر وكبت الشر، يامن تزيد في الخلق ما تشاء زدنا قوة منك نتقوى بها على طاعتك، نلتمس عونا منك لنقوم بشكر نعمك، أطفئ لوعة قلوبنا بفيض من حبك ولطفك.

اللهم كما بلغتنا اليوم الحادي عشر من شهرگ الفضيل بلغنا إكمال عدته وإدراگ ليلة القدر واكتبنا فيه من عتقائگ من النار يارب العالمين ” اللهم إني أسألگ الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهگ، والشوق إلى لقائگ في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة… أمين.

(اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ) | دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 1441 وافضل الادعية المستجابة في الشهر الفضيل Ramadan 2020/1441

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