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تحسن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو خلال أبريل

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
أظهر مسح اليوم أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت هامشيا في مايو لكن تقييم الأوضاع الحالية سجل أقل مستوى على الإطلاق، إذ تواجه المنطقة تحديات غير مسبوقة من أزمة فيروس كورونا. وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى -41.8 من -42.9 في أبريل مقارنة مع توقع لرويترز عند -33.5. 

وانخفض مؤشر الوضع الحالي للشهر الرابع على التوالي مسجلا مستوى قياسيا متدنيا عند -73.0 من -66 في أبريل.


 وارتفع مؤشر التوقعات للمنطقة إلى -3.0 من -15.8. وقال مانفريد هوبنر مدير سنتيكس إن المستثمرين يعتقدون أن ثمة ضوءا في نهاية النفق. وأضاف "دول مثل ألمانيا والنمسا في وضع يتيح رفع الإجراءات الصارمة في معظمها تدريجيا". وفي ألمانيا، نزل تقييم الوضع الحالي لمستويات قياسية منخفضة لكن التوقعات ارتفعت. وقال هوبنر "الخطر الآن أن يترسخ منحنى الركود إذا كان تعافي الاقتصاد بطيئا جدا". شمل المسح 1213 مستثمرا في الفترة من 30 أبريل إلى الثاني من مايو.

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