تحسن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو خلال أبريل

أظهر مسح اليوم أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت هامشيا في مايو لكن تقييم الأوضاع الحالية سجل أقل مستوى على الإطلاق، إذ تواجه المنطقة تحديات غير مسبوقة من أزمة فيروس كورونا. وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى -41.8 من -42.9 في أبريل مقارنة مع توقع لرويترز عند -33.5.

وانخفض مؤشر الوضع الحالي للشهر الرابع على التوالي مسجلا مستوى قياسيا متدنيا عند -73.0 من -66 في أبريل.







