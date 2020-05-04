مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.75% في ختام جلسة اليوم









أنهي سوق البحرين المالى، جلسة تداول اليوم الاثنين، علي تراجع بعدما تعطلت أمس الأحد بمناسبة يوم العمال، وهبوط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.75% خاسراً 9.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1300.96 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين المالي ، بختام التعاملات 2.1 مليون سهم بقيمة 356.5 ألف درهم.



