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مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.75% في ختام جلسة اليوم
الإثنين 04/مايو/2020 - 02:34 م
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالى، جلسة تداول اليوم الاثنين، علي تراجع بعدما تعطلت أمس الأحد بمناسبة يوم العمال، وهبوط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.75% خاسراً 9.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1300.96 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين المالي ، بختام التعاملات 2.1 مليون سهم بقيمة 356.5 ألف درهم.
وتراجع 3 قطاعات بسوق البحرين، على رأسها قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 28.13% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 7.69%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 7.5% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.99%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26% ، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 4.37% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 6.25%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 4.81%.
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