Advertisements

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.75% في ختام جلسة اليوم

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:34 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير


أنهي سوق البحرين المالى، جلسة تداول اليوم الاثنين، علي تراجع  بعدما تعطلت أمس الأحد بمناسبة يوم العمال، وهبوط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.75% خاسراً 9.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1300.96 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين المالي ، بختام التعاملات 2.1 مليون سهم بقيمة 356.5 ألف درهم.

 
وتراجع 3 قطاعات بسوق البحرين، على رأسها قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 28.13% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 7.69%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 7.5% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.99%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26% ، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 4.37% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 6.25%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 4.81%. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

81 5

أخبار تهمك

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 4 ساعات

عبدالحفيظ يُنهي ملف تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| بيان من القوات المسلحة.. ورسالة لمقاتلي الصاعقة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. المتحدث العسكري يعلق على مسلسل "الاختيار" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأمم المتحدة تكشف وضع الاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

نيمار يتخلى عن 100 مليون يورو ونصف راتبه من أجل برشلونة

منذ ساعة و نصف

الأرصاد: هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ يوم

المتحدث العسكري يكشف جنسية أغلب التكفيريين الذين تم تصفيتهم بشمال ووسط سيناء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

للمرة الثانية.. انهيار عقار بمصر الجديدة (صور)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ 39 دقيقة

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

سوق البحرين المالي يتراجع عند مستوى 1505.55 نقطة بختام أولي جلسات الأسبوع

قطاع "الخدمات" يقود مؤشر سوق البحرين المالي للتراجع 0.09% بختام التعاملات

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.05% بختام جلسة الأربعاء

مؤشر سوق البحرين المالى يهبط 0.18% بختام جلسة اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 2% بالختام .. وقطاع البنوك التجارية يقود التراجعات

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.27% بختام جلسة اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

11:07 ص

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

01:54 ص

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

08:32 ص

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة