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قائد الأرجنتين السابق: مارادونا وميسي مختلفان في كل شيء

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
وكالات
صرح روبرتو أيالا،القائد السابق لمنتخب الأرجنتين، أن الثنائي الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، والنجم ليونيل ميسي من عمالقة كرة القدم وأنهما مختلفان تماما.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن روبرتو أيالا، قوله: "إنهما مختلفان تماما عن بعضهما البعض في كل شيء".

وأضاف: "ما كان يفعله مارادونا فنا خالصا في كرة القدم، بينما ميسي مثله مثل الفأر سبيدي غونزاليس (شخصية كارتونية) الذي لا يسمح للكرة بالابتعاد عنه، ليو يجعل الكرة تكون على بعد سنتيمترين فقط منه، كيف يفعل ذلك؟".

وأوضح أيالا: "لقد لعبت معهما، بجوار دييغو كنت في بداية مسيرتي الكروية، كلاهما عملاق في كرة القدم، وعندما سيعتزل ميسي سيتذكرونه أيضا، ولكن لا أعلم، هل بنفس القدر مثلما يتذكرون مارادونا، ولكن ذلك غير مهم".

يذكر أن روبرتو أيالا (47 عاما) نجم ميلان ونابولي ومنتخب الأرجنتين المعتزل، يعمل مدربا مساعدا حاليا في جهاز ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب "التانغو"، الذي سيلعب في مجموعة واحدة ضمن بطولة "كوبا أمريكا" التي ستقام صيف 2021، إلى جانب كل من، تشيلي والأوروغواي وباراغواي وأستراليا وبوليفيا.

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