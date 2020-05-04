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مؤشر سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.16%

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:37 م
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير


أنهي سوق الأسهم السعودية  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشرسوق الأسهم السعوية "تاسي"  بنسبة 0.16% رابحا 10.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6595.97 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.44% رابحا 95.30 نقطة ليغلق عند مستوى 6726.35 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى سوق السعودية بختام التعاملات، 252.1 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال، وارتفع 128 سهم، فيما تراجع 55 سهما. 
 

وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 6.5%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.62%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.43%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.65%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.53%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.35%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.28%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.05%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.33%، ثم قطاعى المواد الأساسية والنقل بنسبة 0.21%.
 

وجاء سهم "أسيج"، على رأس القائمة الخضراء  بسوق السعودية بنسبة نمو 9.98%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 9.97%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 8.85%، فيما جاء سهم "زين السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 7.29%، ثم سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 6.76%، ثم سهم "أسمنت أم القرى" بنسبة 6.23%.

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