الأهلي ينفي التفاوض مع لاعب لاريسا اليوناني للموسم القادم

حسم نادي الأهلي الجدل المتداول بشأن الدخول في مفاوضات مع عمرو وردة، لاعب فريق لاريسا اليوناني، للحصول على خدماته.

وأوضحت مصادر أن جهاز الكرة بالأهلي لم يتحرك للتفاوض مع عمرو وردة، تحسبًا لعدم حسم المفاوضات مع رمضان صبحي، جناح الفريق، المعار من صفوف هيدرسفيلد تاون، وأن ما تردد ليس له أي أساس من الصحة.

وكان الأهلي قد استقر على التفاوض مع جناح أجنبي بالفترة المقبلة، تحسبًا لعودة الدوري المصري واستئناف منافساته المؤجلة، في حالة تعثر المفاوضات الرسمية مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي، بشكل نهائي.