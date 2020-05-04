وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء مشروع "سلام مصر" بسيناء (فيديو)

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يقوم بجولة موسعة بالمشروعات المختلفة، لتفقد المشروعات بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"؛ للتأكيد على أن الدولة المصرية تعمل على أكثر من محور.





وأضاف "الجزار"، خلال تصريحات تلفزيونية والمذاعة عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أنه في الوقت الذي تحارب مصر فيه الإرهاب وتواجه فيروس كورونا، لازالت عجلة التنمية والتعمير تسير على قدم وساق في جميع أنحاء الجمهورية.





وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مدينة "سلام مصر" تبلغ مساحتها 23 ألف و300 فدان من أراضي سيناء ترتكز على بحيرة البردويل، وتم الانتهاء من إنشاء محطة للمياه والصرف بها، وجاري الانتهاء من 4340 وحدة للإسكان الاجتماعي كمرحلة أولى على مساحة 202 فدان وتشمل سوق للأهالي ونادي اجتماعي ووحدة صحية ومدرسة تعليم أساسي، منوهًا بأن نسبة الانجاز بالموقع 78%، ومن المقرر الانتهاء من المشروع وتسلم الوحدات نهاية مارس القادم.





وتفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مدينة بورسعيد المليونية الجديدة، "سلام مصر" بشرق بورسعيد، في سيناء.





وتعتبر المدينة المليونية الجديدة "سلام بورسعيد"، التى ستقام شرق بورسعيد في سيناء، هي أول مدينة مليونية في سيناء، تم إنشاؤها في الآونة الأخيرة بهدف تخفيف الكثافة السكانية عن المناطق المزدحمة بالسكان، وتوفير 185 ألف فرصة عمل دائمة للشباب، كما تهدف المدينة إلى مواكبة الحداثة في النظم الإلكترونية المتطورة بالخدمات المقدمة للسكان.





وتقع المدينة المليونية الجديدة "سلام بورسعيد" بمنطقة شرق بورسعيد على حدود محافظة شمال سيناء، بطول 35 كيلو على البحر المتوسط، ويحدها غربًا مشروع تنمية منطقة قناة السويس ومدينة بورسعيد، ويقع جنوب المدينة نطاق زراعي بمساحة 50 ألف فدان وتمر بها ترعة السلام، وتحتوى على استثمارات بـ17 مليار جنيه للاستثمار في الموارد التعدينية، كما تحتوى على 5 مليارات جنيه استثمارات سياحية لتوفير 37 ألف فرصة عمل، كما تضم 130 مليون دولار لتنفيذ المنطقة الصناعية شرق التفريعة ومحطة تحلية مياه البحر لتغذية مدينة شرق بورسعيد.



