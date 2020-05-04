النهايه 10 | احداث وملخص الحلقة العاشرة من مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف (مسلسلات رمضان 2020) زين يتحول لإنسان آلى خارق





وشهدت الحلقة 10 من مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف أنه يتم التحقيق مع الريبوت زين في تكتل "إنيرجيكو"، ويؤكدون له أنه لا بد من تحميل نسخة جديدة له من وعيه وبالفعل يتم تحميل النسخة ولكن تحدث مشكلة ما في التحميل وخلالها يسترجع الروبوت زين كل ذكريات المهندس زين الحقيقي كأنها شريط سينمائي سريع، ونراه يتألم وفي تحميل النسخة يقابل والده "محسن محيى الدين"، الذي يقول له أنت لست زين أنت شخص آخر، ويؤكد له من يدخل نسخة الوعي أن زين ليس إنسانا لكنه روبوت، وبالفعل بعد تحميل النسخة تختلط الذكريات الخاصة بيوسف الشريف الحقيقي مع الذكريات الخاصة بالإنسان الآلى، ويتحول يوسف الشريف لإنسان آلى خارق، ويقوم بتدمير من يقف أمامه وتنتهي الحلقة على هذا الأمر.





وكانت أحداث الحلقة العاشرة بدأت بعمرو عبد الجليل وهو يصوب سلاحه على مولد الطاقة الخاص بإينرجيكو، لكن محمد لطفي "مراد المحروقي" يلحقه قبل التفجير وينصحه بأن يقوما معا بإنقاذ المهندس زين.





كما أن المهندس زين يتصل بزوجته ويطلب الاطمئنان عليها ويكشف لها عن قلقه من عمله في الواحة، لكنها تنصحه بأن يستمر في عمله وأن يترك الأوهام التي تدور في عقله وشكوكه التى تسيطر عليه، ثم تطلب منه أن تغلق الاتصال لرعاية ابنه.





المهندس زين ما زال يعتقد أنه يحدث زوجته وهو لا يعلم أن تكتل الواحة اخترع له برنامجا يقلد صوت وصورة زوجته صورة طبق الأصل، وبالتالي لا يميز بين زوجته والبرنامج ويظل مخدوعا، في نفس الوقت تظهر الفنانة سوسن بدر في شخصية "شيرا"، وتتناقش مع أحد العاملين في تكتل الواحة ويتناقشان فيما يفكر فيه يوسف الشريف وعدم ثقته ويتفقان على إجابات كثيرة تقدم للمهندس زين حتي يطمئن.





أبطال مسلسل النهاية

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وساره عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وموسيقي تصويرية هشام خرما.





النهايه 10 | احداث وملخص الحلقة العاشرة من مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف (مسلسلات رمضان 2020) زين يتحول لإنسان آلى خارق







