البورصة تحقق تداولات بقيمة 605.4 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم





سجلت أحجمم التداولات بالبورصة المصرية اليوم نحو 235.5 مليون ورقة مالية بقيمة 605.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.1 ألف عملية لعدد 176 شركة، وصعدت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.





وسجل سوق داخل المقصورة تداولات بحوالي 1.4 مليار جنيه ، فيم سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات قيمتها 844.9 مليون جنيه ، وسجل سوق خارج المقصورة تداولات بحوالي 90.7 مليون جنيه.





وأنهت لبورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، ، وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 551.210 مليار جنيه.





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 10081 نقطة ، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 1150 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1088 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 700 نقطة





وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية اليوم علي نسبة 77.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.57%، والعرب على 5.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.6% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.39%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 19.6 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 20.5 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالي.