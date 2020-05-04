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أحمد العوضي يتصدر "ترند" جوجل بعد إعلانه الزواج من ياسمين عبدالعزيز

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:42 م
أحمد العوضي
أحمد العوضي
تصدر النجم أحمد العوضي اليوم الإثنين "ترند" محرك البحث جوجل، عق إعلانه الزواج من ياسمين عبدالعزيز رسميًا يوم أمس، وتزامنًا مع نجاح مسلسل "الاختيار" والذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة.

زواج أحمد العوضي 

وغير أحمد العوضي حالته على حسابه الرسمي عبر "فيس بوك"، إلى متزوج بدلًا من أعزب، ليؤكد خبر زواجه من النجمة ياسمين عبدالعزيز.

علاقة أحمد العوضي وياسمين 

وانتشرت أنباء مؤخرا عن وجود علاقة عاطفية تجمع بين النجم أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، وسرعان ما تأكدت الأنباء، بعدما غازلا بعضهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي مصرحين بحبهما.

العوضي وشقيق ياسمين عبدالعزيز

ودخل أحمد العوضي في جدل كبير مع شقيق ياسمين عبدالعزيز الذي اتهمه باستغلال الحالة النفسية التي تمر بها أخته ياسمين، بسبب انفصالها عن زوجها والتقرب لها طمعا بها، إلا أن العوضي رفض تصريحاته وتبادلا الاتهامات سويا.

الحساب الرسمي للنجم أحمد العوضي

وخرجت ياسمين عبدالعزيز عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد حبها للعوضي وكأن شيئًا لم يكن ليرد عليها العوضي: "بحبك"، ليتسمر شقيقها في الاتهامات للاثنين.

الفارق العمري بين أحمد العوضي وزوجته

وتكبر الفنانة ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي بـ5 سنوات حيث أنها من مواليد 80 بينما العوضي ولد في 1985 وهو فارق بسيط بين النجمين لم يقف حائلًا دون حبهما.

مشاركة أحمد العوضي في رمضان 2020

ويدخل النجم أحمد العوضي الموسم الرمضاني بمسلسل "الاختيار" والذي يشارك فيه البطولة مع النجم أحمد كرارة مجسدًا شخصية الإرهابي هشام عشماوي، وسط إعجاب الجمهور للآداء الراقي الذي يقدمه هذا النجم الكبير.


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