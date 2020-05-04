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ترامب يكشف عن خطأ فادح ارتكبته الصين ورفضت الاعتراف به

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:47 م
ترامب
ترامب
وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطات الصينية قائلًا: "ضللت العالم بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد، بما لا يدع أي مجال للشك".

 

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر افتراضي نقلته قناة فوكس نيوز، يرد خلاله على أسئلة الصحفيين حول مستجدات أزمة فيروس كورونا: "أعتقد أن السلطات الصينية ارتكبوا خطأ فظيعا، ولم يرغبوا في الاعتراف به".

 

وأشار ترامب، أن بكين ضللت منظمة الصحة العالمية التي علق الرئيس الأمريكي تمويلها لاحقا، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية "تدور في فلك الصين ولا تعارضها في أي شيء".

 

وكان الرئيس الأمريكي، قرر تعليق تمويل المنظمة التي تمنحها الولايات المتحدة 450 مليون دولار سنويا، بينما تمولها الصين بـ38 مليون دولار فقط.

 

وجاء المؤتمر في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات الأمريكية الأوامر التي كانت تلزم الأمريكيين بالبقاء في منازلهم، بينما أبقت ولايات أخرى على تلك الإجراءات الصارمة.

 

وقد أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأحد، تسجيل 1122486 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بزيادة 29671 حالة عن الرقم السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد بـ 1452 حالة، وبلغ 65735.

 

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منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا خطأ فادح ترامب الصين

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