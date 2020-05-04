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"الأجانب" يسجلون مبيعات بالبورصة تصل الي 309.7 مليون جنيه

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:46 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية اليوم علي نسبة  77.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.57%، والعرب على 5.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.6% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.39%.

وسجلت مشتريات المصريين والعرب نحو229.9 مليون جنيه و20.7 مليون جنيه ، فيما سجلت تمبيعات الأجانب نحو 309.7 مليون جنيه 
 
ومال صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 19.6 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 20.5 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالي.


وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب،وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 551.210 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 10081 نقطة ، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 1150 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1088 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 700 نقطة


وبلغ حجم التداول  بالبورصة المصرية نحو 235.5 مليون ورقة مالية بقيمة 605.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.1 ألف عملية لعدد 176 شركة، وصعدت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.


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