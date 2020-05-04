بالأسعار.. تعرف على أكثر 10 سيارات مبيعًا في السوق المصري 2020

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن نمو قطاع سيارات الركوب خلال الأشهر الثلاث الأول من 2020 بنسبة 58% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي.





وبحسب أميك فقد بلغ إجمالي مبيعات قطاع الركوب بشقيه المحلي والمستورد في الربع الأول من العام الجاري 37.000 سيارة مقارنة 23.400 عملية في 2019.





وتعد الزيادة المضطردة بمبيعات سيارات الركوب انعكاسًا لحالة الاستقرار النسبي التي حاقت بالسوق في تلك الفترة، فضلًا عن انضمام علامات تجارية إلى تقرير أميك مثل أوبل وإم جي.





وتصدرت تويوتا كورولا الجديدة القادمة من مصنع الشركة اليابانية بتركيا، قائمة الأكثر مبيعًا بالسوق المحلي بإجمالي 2.414 سيارة خلال الربع الأول من العام مدعومة بإعفائها من الجمارك مطلع العام.





وبعد تراجع أسعارها في الأول من يناير الماضي بنسب تراوحت بين 10 وحتى 19 ألف جنيه، أصبحت تويوتا كورولا موديل 2020 تباع بأسعار رسمية تبدأ من 290.000 جنيه وتصل إلى 450.000 جنيه.





ومن خلال السطور التالية سنستعرض لكم متابعينا الكرام على أكثر 10 سيارات مبيعًا في السوق المصري خلال العام الجاري 2020 :





نيسان صني

نجحت نيسان صني في تحسين ترتيبها بقائمة أكثر السيارات مبيعًا في مصر خلال العام 2020، ذلك بعد أن بدأت العام في مراكز متأخرة نسبيًا مقارنة بعام 2019.





وخلال ثلاثة أشهر تمكنت نيسان من تسويق نحو 2.922 سيارة من صني سيدان العائلية المدمجة.





تقدم نيسان صني المجمعة محليًا بمصانع الشركة اليابانية في مصر، لعملاء السوق المحلي بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان، وعزم أقصي 134 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.





وتتمكن هذه السيارة من الانطلاق من الثبات لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وتصل إلي سرعة قصوى 178 كيلومترا في الساعة.





وتتوفر السيارة بثلاث فئات مختلفة التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 199.000 جنيه، و210.000 جنيه للفئة الثانية، بينما يبلغ سعر الفئة كاملة التجهيز 221.000 جنيه.





فيات تيبو

تراجعت فيات تيبو القادمة من تركيا إلى المركز الثالث بعد أن كانت ثانيًا خلال شهري يناير وفبراير خلف تويوتا كورولا بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا، إلا أن صني تخطتها.





حققت تيبو خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري مبيعات بلغت بحسب بيانات أميك 2.815 وحدة.





تتوفر فيات تيبو محليًا بنوعين من المحركات ونمطين هاتشباك وسيدان و6 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية بعد إعفائها جمركيًا من 189.900 جنيه وحتى 284.900 جنيه.





رينو لوجان

حازت رينو لوجان سيدان العائلية الصغيرة المقدمة في مصر من قبل الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، وكيل العلامة الفرنسية، في على المركز الرابع بعدما وصل إجمالي مبيعاتها في الربع الأول من 2020 نحو 2.100 سيارة.





تقدم لوجان الجديدة لعملاء السوق المحلي بخيارين من نواقل الحركة، الأول يدوي من 5 سرعات ويرتبط بمحرك رباعي سعة 1.6 لتر بقوة 90 حصان، والثاني أوتوماتيك من 5 سرعات ومحرك 1.6 لتر بقوة 110 حصان وسرعة قصوى 175 كم.





تبدأ أسعار السيارة من 165.000 للفئة القياسية، والفئة الثانية 177.000 جنيه، والفئة الثالثة بـ188.000 جنيه، أما الفئة الرابعة تباع بسعر 199.000 جنيه.





كيا سبورتاج

احتلت كيا سبورتاج الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV المركز الخامس بقائمة الأكثر مبيعًا بمبيعات "يناير وفبراير ومارس" مجمتعة والتي بلغت 1.615 سيارة لتتفوق في الترتيب على غريمتها التقليدية هيونداي توسان.





تتوفر كيا سبورتاج بمنظومة دفع مكونة من محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 بقوة 140 حصان عند 6300 لفة في الدقيقة وسرعة قصوى 180 كم/س للفئات الثلاث الأولى، وبقوة 170 حصان وسرعة 201 كم/س للفئة من الرابعة وحتى السابعة المزودة بنظام الدفع الكلي للعجلات.





وينقل قوة المحرك للإطارات ناقل حركة ستيبترونيك من 6 سرعات بالفئات الثلاث الأولى و7 سرعات للفئات الأعلى من السيارة.





تبدأ أسعار كيا سبورتاج الرسمية من 394.900 جنيه للفئة القياسية، فيم يبلغ سعر الفئة TL الأعلى 519.900 جنيه.





هيونداي توسان

حسنت هيونداي توسان من ترتيبها بقائمة الأكثر مبيعًا في 2020، إذ احتلت بمبيعات الربع الأول المركز السادس بعد أن كانت بالمركز التاسع في أول شهرين من العام.





بحسب بيانات "أميك" فقد بلغ مجمل مبيعات هيونداي توسان الـSUV متعددة الاستخدامات الرياضية السيارة في الربع الأول من العام 1.574 سيارة.





تقدم توسان 2020 بخيارين من المحركات الأول رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصان عند 3600 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.





وتتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.6 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 186 كيلومترا في الساعة، وتستهلك في المتوسط 8.8 من الوقود لكل 100 كيلومتر.





أما الخيار الثاني فهو محرك مزود بشاحن تيربو يبلغ قوته 175 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، وتأتي بخاصية الدفع الأمامي للعجلات في جميع الفئات ما عدا أعلى فئة LIMITED التي تأتي مزودة بخاصية الدفع الخلفي للعجلات.





وتتسارع النسخة التوربينية من الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.1 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 200 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 7.5 من الوقود لكل 100 كيلومتر.





وتتوفر السيارة بسبع فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 405.000 جنيه وحتى 504.000 جنيه للنسخة المزودة بمحرك سحب طبيعي، أما النسخة التوربينية تبدأ أسعارها من 505.000 جنيه وحتى 515.000 جنيه.





هيونداي إلنترا HD

احتلت هيونداي إلنترا HD سيدان العائلية محلية الصنع المركز السابع بقائمة الأكثر مبيعًا بمجموع مبيعات يناير وفبراير ومارس معًا، إذ بلغ إجمالي مبيعاتها وفقًا لبيانات "أميك" 1.399 سيارة.





تتوفر إلنترا HD موديل 2020 بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 121 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات وتبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومترًا في الساعة.





تبدأ أسعار السيارة وفقًا للمعلن من قبل جي بي غبور أوتو من 239.900 جنيه وتصل الفئة الأعلى 267.900 جنيه.





شيري أريزو 5

جاءت شيري أريزو 5 المقدمة من مجموعة جي بي غبور الوكيل الحصري لعلامة شيري الصينة في مصر، بالمركز الثامن، ذلك بعد أن بلغ إجمالي مبيعاتها وفقًا لـ"أميك" 1.330 سيارة.





تعتمد شيري أريزو 5 المجمعة محليًا على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الأولى، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.





تتوفر أريزو 5 بثلاث فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 169.000 جنيه ويصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا 202.900 جنيه.





بي واي دي F3

بلغت مبيعات بي واي دي F3 السيدان المجمعة محليًا بمصانع مجموعة الأمل الوكيل المحلي للعلامة الصينية في مصر، 976 سيارة لتحتل بذلك المركز التاسع بقائمة الأكثر مبيعًا في الربع الأول من 2020.





تعمل سيارة بي واي دي F3 سيدان العائلية موديل 2020 بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان وسرعة قصوى 180 كم/س، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.





وتتوفر السيارة في مصر بفئة تجهيزات واحدة يبلغ سعرها الرسمي 168.000 جنيه.





أوبل أسترا

تزيلت أوبل أسترا قائمة السيارات العشر الأكثر مبيعًا، ذلك بعد أن بلغ إجمالي مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري 1.229 سيارة.





تتوفر أوبل أسترا المقدمة من المنصور للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة الألمانية في مصر، بفئة واحدة من التجهيزات موديل 2020.





تعمل السيارة بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.4 لترًا معزز بشاحن تربو، وينتج قوة 140 حصان عند 5000-6000 لفة بالدقيقة وينقل حركته للمحاور ناقل أوتوماتيك من 6 سرعات.



