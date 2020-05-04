إلكترونيا وورقيا.. كيف تسلم بحث التربية والتعليم؟

أياما قليلة ويبدأ طلاب المدارس في تسليم الأبحاث ثم يبدأ المعلمون في تقيمها بعد أن استبدلت وزارة التربية والتعليم تلك المشروعات البحثية كمعيار نجاح وتخطي العام الدراسي.





وكانت وزارة التربية والتعليم اشترطت تقديم مشروع بحث من الطلاب من أجل تخطي المراحل التعليمية المختلفة وذلك في ظل إلغاء الامتحانات نتيجة لتعليق الدراسة كإجراء احترازي لعدم انتشار فيروس كورونا في البلاد.





وينطبق هذا القرار على طلاب النقل في كافة المراحل التعليمية، وكذلك طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظات.





وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز الخطوات التي يمكن أن يعتمد عليها الطلاب من أجل تسليم بحث التربية والتعليم:





- تسليم الأبحاث يبدأ يوم 9 مايو الجاري، حتى يوم 16 من الشهر نفسه، لجميع المراحل التعليمية.





- يفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا، ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.





- وفي حالة تسليم البحث إلكترونيا يجب عليك أن تحفظ ملف المشروع في صورة PDF، وعند الحفظ يتم تسمية الملف الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي، حال وجود أكثر من طالب مشارك يتم وضع الرقم التعريفي للطالب المرسل فقط والصف الدراسي.





- وبعد ذلك ادخل على حسابك على منصة إدمودو، وستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"، إضغط عليها ستظهر لك نافذة رفع المشروع، ارفع ملف الـPDF، ثم اضغط على زر "التسليم النهائي".





- تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل وطلاب الخدمات وطلاب الدمج والتربية الخاصة والطلاب المصريين في الخارج، وكذلك كل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.





- في حالة تسليم البحث ورقيا يجب أن يتم وضعه في ظرف ويكتب عليه الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين فيه وإذا كان الطالب من طلاب المنازل وطلاب الخدمات وطلاب الدمج والتربية الخاصة والطلاب المصريين في الخارج يوضح ذلك على الظرف.



