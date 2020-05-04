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مسلسل كرتون توقع انتشار جائحة كورونا من الصين إلى مصر قبل عامين (فيديو)

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

في الوقت الذي يستعد فيه الفراعنة لعرض سيرك صيني، ترسل الصين إلى الفراعنة رسالة تعتذر فيه عن الحضور نتيجة انتشار فيروس كورونا في وباء قادم إلى العالم، وهو الأمر الذي تعامل معه الفراعنة بالحجر الصحي داخل المعابد، أحداث طبيعية تشهدها الحلقة العاشرة والحادية عشرة من مسلسل "الفراجنة" في عرضه العام الجاري، لكن المفارقة هو أن المسلسل أنتج عام 2017 أي قبل انتشار كورونا كوباء عالمي بهذا الشكل.

 

من جهته قال مدير شركة بنش مارك أنيميشن لاب، المنتجة لمسلسل الفراجنة، الذي يعرض على قناة TeN، في تصريحات خاصة، إن كتابة المسلسل بهذا الشكل التوافقي مع العصر الحالي صدفة غريبة جدًا، خاصة أن المؤلفت أنتهى منه منذ عامين، حيث وضع المؤلف سيناريو تعامل الفراعنة مع فيروس قادمة من الصين، حيث قام الفرعون بعمل حجر صحي على كافة المقيمين بخلاف توقيع الكشف عليهم.

 

وأضاف حماد: «كل حلقة من حلقات مسلسل الأنيميشن المصري الفراجنة ستسلط الضوء على مشكلة نعاصرها حاليًا وتحاول لفت النظر إليها من خلال ذكر أثرها السلبي على الفراعنة، و أن ما يفعله فرج بطل المسلسل كاد أن يقضي على حضارة الفراعنة، لولا أن عادل يقوم بالتصدي له في كل حلقة، لتعود الأمور إلى مسارها الصحيح في آخر لحظة، فلتصنع حاضرًا يليق بماضيك»،  مشيرا إلى أن لذلك صار الفراجنة  أول مسلسل أنيميشن مصري 100%  يصنع أبطالاً جدد،  يعرضون حقيقة المجتمع المصري في محاولة  للتغيير للأفضل،  وأخيرًا باتت التكنولوجيا المتطورة  في خدمة القصة، والتي حولت صناعة الأنميشن من مجرد كرتون يشاهده الأطفال للتسلية إلى عمل درامي ترفيهي يخاطب فئة الشباب بلغتهم ويناقش قضايا تهم جميع فئات المجتمع.

 

وفيما يتعلق بشخصية خصية فرج فى مسلسل الفراجنة قال حماد «هتحبها وتتلخبط فى نفس الوقت وماتبقاش عارف تزعل ولا تفرح، فرج واحد بنشوفوا ونقابله كل يوم وممكن يكون صاحبك وممكن يكون فى كل واحد فينا، مشكلة فرج إنه مش عارف إنه مؤثر جدًا في حياتنا وبيغير التاريخ كمان،  فرج إنسان بسيط وجميل ولكن لازم يكون معاه عادل صاحبه لأن لو مافيش عادل هتبقى فراجنة».

 

يعرض مسلسل الفراجنة على شاشة TeN في رمضان، على الإفطار والإعادة الساعة العاشرة مساء.

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