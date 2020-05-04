استجابة لـ"الفجر".. محافظة بني سويف تحدد مواعيد عمل المطاعم: الـ"دليفري" طوال اليوم والـ"تيك أواي" حتى التاسعة مساء



وكانت "بوابة الفجر" نشرت أمس الأحد، اعتراض بعض من أصحاب المطاعم بمدينة إهناسيا ببني سويف، على إصرار حملات الوحدة المحلية ومركز الشرطة، بغلق المطاعم في الساعة الخامسة مساء، مواعيد غلق المحال والمنشأت التجارية.



وقال، صاحب مطعم بمدينة إهناسيا، إن الوحدة المحلية بإهناسيا ومركز الشرطة، يتعمدا عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020م بشأن مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية، خلال شهر رمضان، اسـتمرارًا لجهـود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأيـة تـداعيات محتملـة لفيـروس كورونا المستجد.



وأشار إلى أنه ملتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي جاء بمادته الثانية أنه يستمر إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحـانات، وما يماثلها من المحال والمنشـآت، والمحال التي تقدم التـسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.



وأوضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء، يقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.



وطالب من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بإصدار توجيهاته للأجهزة المعنية بتنفيذ وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، بالسماح للمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواى" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع إلتزامنا بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ردًا على ما نشرته "بوابة الفجر" أمس الأحد، بشأن استغاثة أصحاب المطاعم لمحافظ بني سويف ، للسماح لهم بفتح المطاعم التي تقدم خدماتها عن طريق "الدليفري" و"التيك أواي" طوال اليوم حتى الساعة التاسعة مساءً، حسب ما جاء بالمادة الثانية لقرار رئيس مجلس الوزراء.وأعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأثنين، أن مواعيد عمل المطاعم ومايماثلها من المنشآت التي تقدم المأكولات والمشروبات وحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات يتم على النحو التالي: المطاعم التي يتوافر بها صالات تقديم طعام فإن الصالات بها مغلقة تماما حتى صدور قرارات أخرى وخدمات "التيك أواي" تعمل فقط من 6 صباحا حتى 9 مساءً بينما تستمر خدمات توصيل الطلبات للمنازل "دليفري" طوال اليوم.وأكدت المحافظة، أنها حريصة على على التجاوب والتفاعل مع كل مايهم المواطنين وحيث أنه قد كثرت الإستفسارات والتساؤلات من قبل المواطنين بشأن مواعيد الغلق لبعض المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات والمشروبات والاستثناءات الواردة في قرارات رئاسة مجلس الوزراء.وأكدت المحافظة على الإلتزام التام بما تضمنته قرارات وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، فإنه طبقا لنص القرار الأخير الصادر في 23 أبريل الماضي والساري حتى تاريخه، والذي تنص الفقرة الثانية من مادته الثانية، ويقتصر العمل بجميع مطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات، وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة".