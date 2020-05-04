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لامبارد يكشف سبب سوء أداء تشيلسي قبل التوقف

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:42 م
لامبارد
لامبارد
أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي أن معاناة لاعب الفريق الفرنسي نجولو كانتي مع الإصابة، تسببت في الأداء المتذبذب الذي ظهر به الفريق هذا الموسم.

وفاز كانتي بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي عام 2016، وكذلك في موسمه الأول مع تشيلسي في الموسم التالي، لكن الإصابات التي لحقت به في الكاحل والعضلات قللت مرات ظهوره مع الفريق في الموسم الحالي.

وقال لامبارد في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي على شبكة الإنترنت :"من الواضح أنه لعب أربعة أو خمسة مواسم لا تصدق على المستوى الفردي، المدربين السابقين له استخدموه بشكل صحيح للغاية".

وأضاف: "لعب هذا الموسم حوالي 40 بالمئة من مبارياتنا، حتى ذلك الوقت شعرت بأن الأمر كان صعبا بالنسبة له، شعرت به حقا على المستوى الفردي".

وتابع: "كان غيابه بمثابة خسارة كبيرة لنا، نتطلع الآن للمستقبل، وعندما تستأنف المنافسات، نريده أن يكون في أفضل حالاته".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، مع تبقي تسع مباريات بفارق 34 نقطة خلف ليفربول متصدر الترتيب.

وتدرس رابطة الدوري الإنجليزي، الانتهاء من الموسم الحالي بدون حضور جماهيري نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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