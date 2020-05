علا الشيخ تقابل المخرج المرشح للأوسكار هاني أبو أسعد.. مركز السينما العربية يطلق سلسلة لقاءات على إنستجرام

أعلن مركز السينما العربية عن إطلاق سلسلة لقاءات على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من خلالها يقوم أحد أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، باستضافة واحد من صُنَّاع السينما داخل أو خارج العالم العربي، في مقابلة مفتوحة للجمهور عبر صفحة مركز السينما العربية على انستجرام.

الحلقة الأولى من لقاءات مركز السينما العربية تبدأ الخميس 7 مايو الساعة 1 ظهراً بتوقيت غرينتش، وتحاور فيها الناقدة علا الشيخ المخرج الفلسطيني المرشح للأوسكار مرتين هاني أبو أسعد، وسوف يتيح مركز السينما العربية للجمهور فرصة للمشاركة في طرح الأسئلة عبر التعليقات على انستجرام وفيسبوك أيضاً.

موعد الحلقة: 1 ظهراً بتوقيت المغرب (غرينتش)، 2 عصراً بتوقيت تونس (غرينتش +1)، 3 عصراً بتوقيت مصر (غرينتش +2)، 4 عصراً بتوقيت فلسطين ولبنان والأردن والكويتوالسعودية (غرينتش +3)، 5 عصراً بتوقيت الإمارات (غرينتش +4).

لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربيةوجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنكليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني acc.film.

ويقول علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية "المرحلة التي يمر بها العالم حالياً مناسبة لهذا النوع من المحتوى، يمكن اعتبار العالم الآن في فترة راحة يلتقط فيها أنفاسه، وأثناء ذلك لدينا فرصة لنناقش ونهضم جيداً ما قدمه سينمائيون كبار من مختلف أنحاء العالم ونتعرف على جديدهم، وهذا عبر مجموعة مميزة من النقاد العرب والأجانب الذين نسعى من خلال مركز السينما العربيةإلى تسليط الضوء عليهم بشكل أكبر، وبالتأكيد نحن فخورون بأن يكون هاني أبو أسعد هو أول ضيوفنا من السينمائيين".

هاني أبو أسعد مخرج فلسطيني ترشح للأوسكار مرتين، الأولى بفيلم الجنة الآن(2006) الفائز بجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي، وفيلم عمر (2013) الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم نظرة ما بـمهرجان كان السينمائي.

وُلد أبو أسعد في الناصرة بفلسطين، ودخل عالم السينما كمنتج للفيلم الطويل حتى إشعار آخر للمخرج رشيد مشهراوي. في 1998 أخرج أبو أسعد فيلمه الطويل الأول الفرخ الرابع عشر.

حقق هاني أبو أسعد سابقاً نجاحاً دولياً بفيلم عرس رنا في 2002، وهو قصة امرأة فلسطينية شابة، تحاول الزواج قبل الساعة الرابعة. وقد تم اختيار الفيلم للعرض في أسبوع النقاد، وفاز بجوائز في مهرجانات مونبلييه، مراكش، باستيا وكولون.

رصيد هاني أبو أسعد من الأفلام يحتوي أيضاً على الفيلم الأميركي The Mountain Between Us (2017) من بطولة كيت وينسلت وإدريس إلبا، وفيلم يا طير الطاير (2015) الذي يحكي قصة صعود المطرب الشابمحمد عساف،والفيلم الأميركي The Courier (2012)، من بطولةجيفري دين مورجان وميكي رورك، والفيلم التسجيلي Ford Transitبعام 2002، الذي يرسم من خلاله صورة سائق تاكسي لسيارة فورد ترانزيت، ومرونة سكان الأراضي الفلسطينية.

علا الشيخ عضوة لجنة تحكيم في جوائز النقاد للأفلام العربيةوجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وهي ناقدة فلسطينية تقيم في الإمارات، تولت مسؤولية قسم السينما في جريدة الإمارات اليوم لمدة 5 سنوات، وكتبت أيضاً المراجعات النقدية لجريدة الحياة. علا الشيخ عضوة في برنامج نقاد بلا حدود في السويد، كما كانت في لجنة اختيار مشروعات الأفلام المشاركة في صندوق دعم المشروعات في مرحلة التطوير بسوق مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، والتي تعمل على دعم المشروعات التي تركز على قضايا تتعلق بالثقافة والهوية العربية، ويتعاون في إنتاجها جهات عربية وسويدية.

مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.

كما أعلن مركز السينما العربية عن إطلاق مهرجان مدّ عربي في براغ بدولة التشيك، والذي تتضمن أنشطته برامج تستهدف التعريف بجوانب متعددة من الثقافة العربية للجمهور في كل أنحاء العالم، وتركز البرامج على صناعتي السينما والتليفزيون لكنها تتمدد في كل جوانب الثقافة والفنون والمحتوى الإبداعي.