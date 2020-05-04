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السيسي يوجه بإرسال 4 طائرات عسكرية محملة بمستلزمات طبية إلى السودان (فيديو)

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:50 م
بوابة الفجر
رقية جمال
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، القوات المسلحة بإعداد وتجهيز 4 طائرات عسكرية محملة بكمية كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من مصر لمساعدة حكومة دولة السودان الشقيق في مواجهة خطر فيروس كورونا، في إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق.

وتشمل شحنة المساعدات كميات كبيرة من الادوية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني فل ظل أزمة نقص الأدوية ومستلزمات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ومساعدتها في الحد من أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وتأتي تلك المساعدات تأكيدًا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وانطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه إفريقيا في كافة المحن والازمات. 

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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