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وزيرا الإسكان والشباب يضعان حجر الأساس لمشروع مركز خدمات لوجيستية بـ"بورسعيد"

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

وضع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز خدمات لوجيستية وتجارية وترفيهية فى مدينة بورسعيد.

وقال الدكتور حسام رزق: يتكون المشروع من مركز تجارى ترفيهي يحتوي على (٤ دور للسينما - محال تجارية - مطاعم - ملاهي أطفال)، وممرات تجارية مغطاة (بواكى) بمدينة بورسعيد بإجمالي اطوال حوالى ٢ كم، وذلك لإعادة الطابع التاريخي للمدينة، بجانب تنفيذ ٤ أبراج إدارية مكونة من ١٢ دورا متكررا لتوفير المسطحات الإدارية المطلوبة للشركات المحلية والدولية المشتركة فى مخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى جراج متعدد الطوابق سعة ١٤٥٠ سيارة لخدمة المركز التنموى، و٦٨ برجاً سكنياً تعاونيا (بمسطحات من ٨٠ : ١١٠ م٢)، و٢٢ برجاً سكنياً استثماريا (بمسطحات مختلفة)، ومسجد.


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