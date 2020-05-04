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من هي "أم الغلام"؟!.. عمرو الليثي يكشف قصتها وعلاقتها بسيدنا الحسين

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

تناول الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة اليوم من برنامج "رمضان المصرى" على إذاعة الشرق الأوسط، حكاية جامع سيدنا الحسين رضى الله عنه بمنطقة الأزهر قائلا: "ياجماله كده لما تزوره قبل الفجر وتختلي فيه بنفسك شويه قبل الصلاة .. إيه الراحة والصفاء ده".

 

وأضاف الليثى: "الجامع بني قرب القصر الكبير اللي بناه الخليفة المعز على 17 فدان في منطقة الأزهر وفي الجهة الجنوبية منه أقيم خان الخليلي، وأيام الخديوي إسماعيل كان أول تجديد للمسجد ونفذه علي باشا مبارك الذى ترك قبته زي ماهي، ثم اتى بعد ذلك الخديوي عباس حلمي سنة ١٨٩٨ وأمر بتجديد نقوش القبة وفتح فيها الشبابيك الجميله اللي بتشوفها لما تزور المسجد، ثم قام الملك فاروق وباستبدال قيشاني المقصورة الشريفة بالرخام، وقام الرئيس عبدالناصر بزيادة مساحة الجامع ويزيل المباني القديمة التي أمامه وإنشاء ميدان الحسين الواسع ده اللي بنحضر فيه المولد كل سنة".

 

وتابع الليثى: "هناك شارع صغير قريب من المسجد اسمه شارع ام الغلام.. مين ام الغلام دي وايه حكايتها؟ لو رحت حي الحسين هاتسمع من الناس القديمة حكايات وأساطير عن أم الغلام.. واكتر حكاية بيقولوها أن بعد ما رأس الحسين الشريفة أتقطعت في حرب كربلاء طارت 40 يوما ولما وصلت القاهرة حطت في حجر ست فقيرة بتبيع فاكهة في الشارع ولما عرفت الست الغلبانه من ريحة الرأس العطرة أنها رأس الحسين خبتها ولما جاء العساكر يبحثوا عليها قطعت رأس غلامها الصغير وسلمتها لهم بدلا من رأس الحسين، وبعد كده الست دفنت الراس في شق لسه موجود حتى الآن بالمسجد، واذا دخلت ايدك في الشق ده مش هاتصدق الريحة الذكيه اللي هاتطلع في أيدك".

 

يذاع رمضان المصري على إذاعة الشرق الأوسط، من الأحد للخميس الساعة ٤ عصراً.

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