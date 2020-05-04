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تراجع الأسهم الأمريكية بعد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
تتجه الأسهم الأمريكية صوب افتتاح أولى جلسات الأسبوع اليوم الاثنين، على تراجعات حادة بعد أن خيم اللون الأحمر على تعاملاتها الإلكترونية الصباحية تحت ضغط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، وعن أداء العقود الآجلة، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 1.2 % ما يعادل 281 نقطة ، ليصل الي 23338 نقطة ، فيما انخفض مؤشر ستاندرد أن برورز بنحو 0.9% ما يعادل 26.70 نقطة عند مستوى 2795 نقطة ، وسجل مؤشر ناسداك انخفاضا بنسبة 0.9% (76.50) نقطة، ليصل الي مستوى 8642 نقطة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة إن اتفاقه التجاري مع الصين، أصبح الآن ذا أهمية ثانوية بالنسبة إلى جائحة فيروس كورونا وهدد بفرض رسوم جديدة على بكين، ردا على تفشي الفيروس.

فى السياق ذاته، جدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأحد، اتهاماته للصين بأنها بذلت جهودا لإخفاء مدى انتشار فيروس كورونا المستجد ، بما في ذلك إخفاء الإمدادات الطبية، وقال في لقاء تلفزيوني عبر شبكة "إي بي سي " الأمريكية "لقد توصلت إلى الحقائق بشأن صحة تعمد بكين إخفاء تفشي كورونا حتى يتسنى لها توفير مخزون كبير من المعدات والمستلزمات الطبية". 

وأضاف : "الرئيس ترامب واضح للغاية بشأن تدابير الرد على ما حدث، وسنحاسب المسؤولين عن تفشي الأزمة، وسنفعل ذلك وفقا لجدول زمني خاص بنا".


ويعكس خطاب المسؤولين في كلا البلدين تصعيدا مقابل في العلاقات بين الاقتصادين الأكبر عالميا ؛ما أشعل مخاوف المستثمرين بشأن عودة النزاع التجاري إلى الواجهة من جديد، ليقوض فرص تعافي الاقتصاد العالمي حتى مع استعداد دول العالم لتخفيف قيود العزل والإغلاق لدعم الاقتصادات و التمهيد ولعودة الحياة بشكل تدريجي إلى طبيعتها.
 

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