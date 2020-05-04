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باسل ألزارو يشوق جمهوره بدوره في مسلسل النهاية: "إللي جاي هيزعلكم "

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:06 م
باسل ألزارو
باسل ألزارو
سيدة صادق
نشر الفنان باسل ألزارو صورة لة عن دورة في مسلسل النهاية وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلق"ألزارو"علي الصورة قائلاً:"مجيد في النهاية، من النهاية واللي جي هيزعلكم ياما اللي بيتفرج ولسه مش فاهم يرفع إيدة واللي بيتفرج وفاهم يفهمني والنبي" .

يذكر أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه على شبكة قنوات ON.

ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، وهو عمل جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى، حيث تدور أحداثه فى عالم افتراضى عام 2120.

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