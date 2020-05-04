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ننشر أعداد الممرضين المصابين والمتوفين بفيروس كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:03 م
كوثر محمود نقيب التمريض
كوثر محمود نقيب التمريض
منى صموئيل
كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، عدد الممرضين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة حتى الآن.

وأضافت في تصريح خاص إلى "الفجر"، أنه تم شفاء 30 ممرض، وخروجهم من مستشفيات العزل، ووفاة 2 متأثرين بإصابتهم جراء فيروس كورونا.

وعن أعداد المصابين بفيروس كورونا قالت نقيب التمريض، يبلغ عددهم حوالي 59 ممرض، ويتم علاجهم ومتابعتهم على مدار الساعة، موضحة ان النقابة تقدم 20 ألف جنيه لأسرة المريض المتوفي جراء كورونا كنوع من أنواع الدعم، وألفين جنيه للمصابين.

وفي سياق أخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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