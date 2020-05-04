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تجديد حبس إسراء عبدالفتاح في قضية الصفافير

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:04 م
إسراء عبدالفتاح
إسراء عبدالفتاح
مـروة هيـكل
قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة "2 إرهاب"، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تجديد حبس الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، ومايسة عبد الغني محمد علي، لمدة 45 يومًا علي ذمة اتهامهن في القضية رقم 488 لسنة 2019 " حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ "قضية الصفافير". 

وتواجه "إسراء" و"مايسة"، تهمًا بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة. 

تضم القضية، نشطاء ومعارضين سياسيين آخرين، من بينهم ماهينور المصري وخالد داود القيادي بحزب الدستور.

كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، وجهت للمتهمينعدة تهم منها تهمة ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.  

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا أيضًا إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. 

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