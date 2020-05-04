تجديد حبس إسراء عبدالفتاح في قضية الصفافير

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة "2 إرهاب"، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تجديد حبس الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، ومايسة عبد الغني محمد علي، لمدة 45 يومًا علي ذمة اتهامهن في القضية رقم 488 لسنة 2019 " حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ "قضية الصفافير".





وتواجه "إسراء" و"مايسة"، تهمًا بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.





تضم القضية، نشطاء ومعارضين سياسيين آخرين، من بينهم ماهينور المصري وخالد داود القيادي بحزب الدستور.