البورصة الأمريكية تتراجع بالمستهل مع تصاعد التوتر الأمريكي الصيني

استهلت البورصة الأمريكي تعاملات اليوم الإثنين على انخفاض، عقب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بخصوص منشأ فيروس كورونا، في حين هوت أسهم شركات الطيران الرئيسية بعد قول الملياردير وارين بافيت إنه باع أسهمه في القطاع.





وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 142.14 نقطة بما يعادل 0.60 بالمئة إلى 23581.55 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.70 نقطة أو 0.55 بالمئة مسجلا 2815.01 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 49.63 نقطة أو 0.58 بالمئة إلى 8555.32 نقطة.