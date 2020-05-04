Advertisements

طلب جديد من مؤمن زكريا لمجلس الأهلي

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:15 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
محمد الصو
حرص مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواصل مع أحد أعضاء مجلس الإدارة، من أجل تنفيذ الوعود السابق.

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، منح اللاعب وعدًا بصرف قيمة عقده كاملة بالرغم من رفع اسمه من القائمة، بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لما يقرب من عام كامل.

ويحصل اللاعب على 6 ملايين جنيهّا في الموسم الواحد، بالإضافة إلى رغبته في تحمل النادي تكاليف علاجه بالكامل والتي يخضع لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعاني زكريا، من الإصابة بضمور في العضلات أبعدته عن الملاعب، ويخضع للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، أملًا في العودة سريعًا إلى الملاعب.

أخبار تهمك

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

نجم النادي الأهلي ضحية برنامج "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعتين و 12 دقيقة

ترامب يكشف عن خطأ فادح ارتكبته الصين ورفضت الاعتراف به

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ ساعة و نصف

عاجل| بيان من القوات المسلحة.. ورسالة لمقاتلي الصاعقة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ يوم

زيدان يفاضل بين 9 مهاجمين لريال مدريد

منذ ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

منذ حوالي 14 ساعة

مهاجم ريال مدريد يستعد للرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 9 دقيقة

المتحدث العسكري يكشف جنسية أغلب التكفيريين الذين تم تصفيتهم بشمال ووسط سيناء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

02:02 م

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

11:39 ص

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

11:07 ص

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

01:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة