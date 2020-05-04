طلب جديد من مؤمن زكريا لمجلس الأهلي

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حرص مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواصل مع أحد أعضاء مجلس الإدارة، من أجل تنفيذ الوعود السابق.



وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، منح اللاعب وعدًا بصرف قيمة عقده كاملة بالرغم من رفع اسمه من القائمة، بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لما يقرب من عام كامل.



ويحصل اللاعب على 6 ملايين جنيهّا في الموسم الواحد، بالإضافة إلى رغبته في تحمل النادي تكاليف علاجه بالكامل والتي يخضع لها في الولايات المتحدة الأمريكية.



ويعاني زكريا، من الإصابة بضمور في العضلات أبعدته عن الملاعب، ويخضع للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، أملًا في العودة سريعًا إلى الملاعب.