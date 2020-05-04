Advertisements

خالد الجندي: العرب كانوا يحاربون بعضهم لأتفه الأسباب (فيديو)

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن معنى النسئ في قول الله سبحانه وتعالى: " إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ"، هو التأخير.

وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن العرب كانوا يحاربوا بعض لأتفه الأسباب، واتفقوا على عدم القتال في الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ولو كان يحارب في جماد الأخر وهل هلال رجب يستلزم أن يتوقف القتال، معقبًا ساخرًا: "لما يهل رجب وعايزين يكملوا القتال يغمز الكاهن بـ 20 جنيه يقولوهم كملوا قتال لسه الشهر بدري"، منوهًا بأن هذا ليس تلاعب بالشهور وإنما هو استحلال للدماء وزيادة في الكفر.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التحليل والتحريم ليس سلطة بشرية ولا يجوز بدون دليل، معتبرًا أن التحليل والتحريم بغير دليل اعتداء على شرع الله.

وحذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات سابقة بالبرنامج، من أن هناك طريقة لاحتساب الزكاة تضيع على الفقراء حقوقهم. 

وأكد "الجندي"، أن البعض يفتي بإخراج 10% من فائدة الوديعة بدلًا من إخراج 2.5% من أصل الوديعة، معقبًا: "بكدة يتاكل على الفقير ثلثين حقهم في الزكاة، فلو كان شخص يملك مليون جنيه وديعة في بنك، زكاتهم 25 ألف جنيه بنسبة 2.5%، بينما لو دفع 10% من الفائدة يعني 10 آلاف جنيه، أي أننا اكلنا على الفقير 15 ألف جنيه".

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال تصريحات سابقة، كيف أصبحت زكاة شهادات الاستثمار تخرج من عائدها لا على أصل المبلغ، فتخرج 10% من عائد الشهادة لا 2.5% من أصل المبلغ كما يقول البعض.

وقال "جمعة"، إن الودائع البنكية صورة حديثة للاستثمار، والصورة القديمة للتجارة كانت من يكون معه مال يتاجر به وكان على التجارة 2.5% والمال أيضًا كان 2.5% لكن ما يحدث في العائد واخراج 10 % منه، فالبنك لم يكن موجودًا في تاريخ المسلمين، لذا، يقول جمعة إن التعامل مع شهاداته الاستثمارية مختلف، فالبنك يأخذ المال من المستثمر ويضعها في أربع مجالات تجاري او خدمي او صناعي او زراعي، فهو يستثمرها بطريقة معينة، وكل الأموال توضع في بوتقة واحدة فلا يعرف كل مستثمر اين وضعت أمواله، وهنا تحولت أمواله من مفهوم النقود إلى مفهوم الأصل المستثمر، يقول جمعة إن من يقول إنها 2.5% هم مصرون على أن المليون الذي يضعه المستثمر في البنك هو نفس المليون ولا يتصورون تحول كنه هذا المليون إلى الأصل المستثمر. ويعلل جمعة فهمهم الخاطئ له بأن البنك ليس أصله عربيا ولا إسلاميا ولكنه وارد من الخارج فلا نفهمه فهمًا عميقًا، لكن يفهمه المتخصصون في البنوك.

ويوضح جمعة أن هذا المال تحول من بنكنوت إلى شيء آخر أسميناه الأصل المستثمر، مثل الأرض، ازرعها وأخرج منها ثمرتها فأخرج منها 10% (فيما سقت السماء العشر) فجاءت ال 10% قياسًا على أن المليون جنيه خرجت من كونها بنكنوت محض إلى كونها مستثمرا في جهات مختلفة فأصبحت أصلا من الأصول فأصبحت الزكاة على ثمرتها 10%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظات خالد الجندي حروب بوابة الفجر الفجر العرب الأشهر الحرم أخبار مصر

أخبار تهمك

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ترامب يكشف عن خطأ فادح ارتكبته الصين ورفضت الاعتراف به

منذ أقل من ساعتين

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بيان من القوات المسلحة.. ورسالة لمقاتلي الصاعقة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ يوم

زيدان يفاضل بين 9 مهاجمين لريال مدريد

منذ ساعة

مهاجم ريال مدريد يستعد للرحيل في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 8 دقيقة

نجم النادي الأهلي ضحية برنامج "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر.. الليلة

منذ ساعة و 6 دقيقة

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

المتحدث العسكري يكشف جنسية أغلب التكفيريين الذين تم تصفيتهم بشمال ووسط سيناء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة صادمة عن انتهاء الكورونا في 20 مايو بمصر

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

خالد الجندي يطالب الأزهر بتنقية أعضاء هيئة التدريس: "بيربوا جماعات إرهابية"

خالد الجندي يرد على مقوله "صوت المرأة عورة" (فيديو)

خالد الجندي يرد على من يقول إن "صوت المرأة عورة"

خالد الجندي: لا يجوز عمل موائد الرحمن من الزكاة إلا بشرط (فيديو)

خالد الجندي يناشد الأغنياء بإخراج الزكاة قبل شهر رمضان: "هدفها الإنعاش"

خالد الجندي: الزكاة غنيمة.. ولا بد أن يفوز بها الغني

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:59 م

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

02:02 م

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

11:39 ص

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

11:07 ص

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

01:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة